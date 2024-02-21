Команда из Лефортова победила на фестивале по спортивным танцам

Школьный спортивный клуб «Ковчег» из школы №1321 стал победителем в онлайн-фестивале по спортивным танцам «Новогодний серпантин», организатором которого является «Московский центр воспитательных практик».
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