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В Якутии без вести пропали два рыбака

В Якутии без вести пропали два рыбака

В Алданском районе Якутии без вести пропали два рыбака. Об этом сообщает Служба спасения региона. О том, что два мужчины, 1956 и 1981 года рождения, пропали без вести, в поисково-спасательный отряд Алданского района сообщили 17 октября.

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