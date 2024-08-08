США хотят узнать у Украины больше о целях вылазки в Курскую область

Соединенные Штаты намерены узнать больше у Вооруженных сил Украины о том, какие цели они преследовали в ходе вылазки в Курскую область, при этом Вашингтон поддерживает действия Киева, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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