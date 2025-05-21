Расчеты Д-30 уничтожили пункт дислокации и живую силу ВСУ в зоне СВО

Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Восток» уничтожили пункт временной дислокации со скоплением личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в зоне специальной военной операции (СВО).
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