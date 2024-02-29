На тестовом голосовании проверят работоспособность системы ДЭГ при высокой нагрузке

Тестовое голосование, которое пройдет 2 марта 2024 года, позволит специалистам оценить работоспособность системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в условиях, аналогичных настоящим выборам президента.
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