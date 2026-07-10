Казахстан отменит требование об обязательной продаже экспортной выручки

Национальный банк и правительство Казахстана уже на следующей неделе, с 13 по 19 июля 2026 года, планируют отменить требование об обязательной продаже экспортной выручки компаниями квазигосударственного сектора.
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