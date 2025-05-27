Врач Лазуренко: большое количество черешни может привести к лишнему весу

В черешне содержится большое количество сахаров и органических кислот, которые могут повлиять на вес, состояние желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и течение ряда хронических болезней, поэтому не стоит объедаться ею.
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