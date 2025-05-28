В Петербурге предприниматель хранил в магазине более 4 тысяч пачек сигарет без маркировки

Возбуждено уголовное дело Прокуратура Колпинского района Петербурга провела проверку соблюдения требований законодательства об обязательной маркировке товаров и продукции, передали в пресс-службе ведомства.
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