Показ сериала "Преступление и наказание" в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" снова перенесли

Показ сериала "Преступление и наказание" снова отложен – теперь он ожидается в будущем. Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск", который ранее планировал выпустить первую четверть сериала 26 октября, объявил о переносе даты премьеры, не указав конкретное новое время.