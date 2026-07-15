«Россети Центр и Приволжье» установили более 240 новых уличных светильников в населенных пунктах Кировской области

Сотрудники филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» в I полугодии 2026 года смонтировали почти 250 новых светильников, установив для этого 140 опор и протянув около семи километров надежного и безопасного самонесущего изолированного провода (СИП).
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