«Россети Центр и Приволжье» установили более 240 новых уличных светильников в населенных пунктах Кировской области

Сотрудники филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» в I полугодии 2026 года смонтировали почти 250 новых светильников, установив для этого 140 опор и протянув около семи километров надежного и безопасного самонесущего изолированного провода (СИП).