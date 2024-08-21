Семья из Симферополя отравилась угарным газом

СК проверит обстоятельства отравления угарным газом семьи в Симферополе.В соцсетях опубликована информация о доставлении экипажем скорой медпомощи четырёхлетнего ребенка в детскую клиническую больницу с отравлением угарным газом.
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