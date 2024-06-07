Эксперт рассказал об особенностях инвестиций в ЗПИФ недвижимости

Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) недвижимости — это инструмент коллективного инвестирования, который выгоден и инвестору, и застройщику, отметил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.
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