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Эксперт рассказал об особенностях инвестиций в ЗПИФ недвижимости

Эксперт рассказал об особенностях инвестиций в ЗПИФ недвижимости

Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) недвижимости — это инструмент коллективного инвестирования, который выгоден и инвестору, и застройщику, отметил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

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