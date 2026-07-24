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Царьград

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Министр Венесуэлы объявил об окончательном выходе из МУС

Министр Венесуэлы объявил об окончательном выходе из МУС

Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия сообщил о начале процедуры выхода страны из МУС, обвинив суд в географической предвзятости.

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