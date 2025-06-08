В России более 75 процентов пациентов с ВИЧ-инфекцией получают отечественные лекарства

В нашей стране давно был дан старт на импортозамещение в этой сфере В России более 75 процентов пациентов с ВИЧ-инфекцией получают препараты отечественного производства, сообщил представитель Минздрава РФ Алексей Мазус.
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