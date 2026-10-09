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Новости для Фанов

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Juno B-400: корейский бас с японской родословной и характером дорогого инструмента

Juno B-400: корейский бас с японской родословной и характером дорогого инструмента

Иногда самый интересный инструмент в коллекции — не тот, о котором написаны тома, а тот, что умеет хранить молчание.

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