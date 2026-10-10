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Мотострелки 74‑й бригады оттачивают боевые навыки перед выполнением задач

Мотострелки 74‑й бригады оттачивают боевые навыки перед выполнением задач

Военнослужащие 74‑й мотострелковой бригады отрабатывают штурмовые действия на полигоне в тыловом районе зоны проведения Специальной военной операции.

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