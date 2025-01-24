Автомобиль потерял запчасти после жесткого столкновения на перекрестке в Петрозаводске

На Октябрьском проспекте в Петрозаводске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. 23 января в 20:07 на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мурманская столкнулись два легковых автомобиля.
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