Жители военного городка в Чебаркуле поблагодарили СК за ремонт домов

В Главном военном следственном управлении СК России прошёл приём семей военнослужащих, проживающих в военном городке в Чебаркуле Челябинской области.
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