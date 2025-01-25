Более 10 тысяч жителей Оренбуржья не получили компенсаций после наводнения

ИЗВЕСТИЯ После поручения Владимира Путина проверить, как в Оренбуржье идет распределение компенсаций пострадавшим от прошлогоднего масштабного наводнения, выяснилось: больше 10 тысяч местных жителей до сих пор не могут получить от региональных властей деньги на восстановлении жилья.
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