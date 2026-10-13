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Царьград

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Аэрофлот сохранит рейсы Краснодар — Гюмри зимой

Аэрофлот сохранит рейсы Краснодар — Гюмри зимой

С 26 октября самолеты «Аэрофлота» будут летать из Краснодара в Гюмри по понедельникам и четвергам вместо прежних среды и пятницы.

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