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Новый российский самолёт SJ-100 сможет садиться на короткую полосу

Новый российский самолёт SJ-100 сможет садиться на короткую полосу

Также его оснастили трапом для выгрузки пассажиров на неподготовленных аэродромахДиректор производственного центра «Региональные самолёты» в Комсомольске-на-Амуре (филиал ПАО «Яковлев») Егор Попов рассказал, что новый российский самолёт SJ-100 сможет садиться на короткие взлётно-посадочные полосы.

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