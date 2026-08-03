Новый российский самолёт SJ-100 сможет садиться на короткую полосу

Также его оснастили трапом для выгрузки пассажиров на неподготовленных аэродромахДиректор производственного центра «Региональные самолёты» в Комсомольске-на-Амуре (филиал ПАО «Яковлев») Егор Попов рассказал, что новый российский самолёт SJ-100 сможет садиться на короткие взлётно-посадочные полосы.