Lamborghini Diablo – Адская машина из девяностых

Пока Энцо Феррари создавал современные гоночные автомобили, бизнесмен и производитель тракторов Ферруччо Ламборгини предложил ему внести несколько изменений, которые могли бы улучшить его серийные модели.
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