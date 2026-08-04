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FiNE NEWS

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Роман Тимашов назвал основные причины возгорания легковых автомобилей

Причины возгорания автомобилей по мнению эксперта Директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом» Роман Тимашов сообщил, что большинство пожаров в легковых автомобилях происходит из-за технических неисправностей.

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