Роман Тимашов назвал основные причины возгорания легковых автомобилей

Причины возгорания автомобилей по мнению эксперта Директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом» Роман Тимашов сообщил, что большинство пожаров в легковых автомобилях происходит из-за технических неисправностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии