Аргументы недели

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WSJ: На Западе понимали, что у Украины нет достаточного вооружения для контрнаступления

На Западе знали, что ВСУ не располагают достаточным количеством вооружения для проведения анонсированного контрнаступления.

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