Лукашенко: промышленности Белоруссии нужно найти ниши в Африки и Азии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что промышленности страны необходимо найти свои ниши в Африке, Латинской Америке и Азии, при этом Африканский континент является наиболее приоритетным с точки зрения экономических связей.
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