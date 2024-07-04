В мэрии Омска сообщили, что NFC-таблички в общественном транспорте заработали, и здесь снова можно оплатить проезд со скидкой - с помощью QR-кода.
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В мэрии Омска сообщили, что NFC-таблички в общественном транспорте заработали, и здесь снова можно оплатить проезд со скидкой - с помощью QR-кода.