Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Борнмута», «Челси» сыграет с «Лестером», «Ман Сити» – с «Кристал Пэлас»

«Манчестер Сити» сыграет с «Кристал Пэлас» в гостях в 27-м туре АПЛ. Также в субботу «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом» на выезде, «Челси» – с «Лестером», «Тоттенхэм» примет «Ноттингем Форест».
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