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Позорит мать: дочь Марии Шукшиной показала фигуру в «голом» наряде

Позорит мать: дочь Марии Шукшиной показала фигуру в «голом» наряде

Анна Трегубенко похвасталась своей формой. Мария Шукшина Natalya Loginova/globallookpress.comРепутация поборницы морали Марии Шукшиной, выступавшей с активной критикой в адрес участников «голой» вечеринки, оказалась под ударом из-за публикации её старшей дочери.

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Комментарии
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Виктор Галкин
И тату, на месте)
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16 час.
ГМ
Георгий Михалев
А что, надо было в фуфайке фотографироваться?
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14 час.
Гарий Щерба
Народ вообще  АХ....Л .!!!
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7 час.

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