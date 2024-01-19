Позорит мать: дочь Марии Шукшиной показала фигуру в «голом» наряде

Анна Трегубенко похвасталась своей формой. Мария Шукшина Natalya Loginova/globallookpress.comРепутация поборницы морали Марии Шукшиной, выступавшей с активной критикой в адрес участников «голой» вечеринки, оказалась под ударом из-за публикации её старшей дочери.
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