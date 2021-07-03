Юрий Селиванов: Нужна ли нам подконтрольная мировой закулисе Германия?

Практически вся верхушка немецких государственных, силовых и медийных структур находится под каблуком у глобалистского «интернационала», что создает реальную угрозу не только интересам самой Германии, но и безопасности Российской Федерации В некоторых местных СМИ «общечеловеческой» выделки активно муссируется тема безобразного поведения военнослужащих бундесвера, с каковым злом активно борется тамошняя министерка обороны (это у них называется феминитив) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.