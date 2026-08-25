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Аргументы и Факты

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Президент Бразилии предложил Трампу контакты без участия Рубио

Президент Бразилии предложил Трампу контакты без участия Рубио

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва в ходе разговора по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом обратился к нему с предложением о поддержании прямых контактов без посредников, сообщает телеканал CNN Brasil.

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