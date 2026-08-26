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«Я делал надрезы скальпелем»: Стас Румянцев рассказал, как принял роды у жены в машине

«Я делал надрезы скальпелем»: Стас Румянцев рассказал, как принял роды у жены в машине

36-летний актер Станислав Румянцев, известный по роли в медицинской драме «Анатомия чувств», поделился подробностями появления на свет своего сына.

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