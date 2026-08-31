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Летели в Читу, а сели в Улан-Удэ: туман развернул рейс самолета из Москвы

Летели в Читу, а сели в Улан-Удэ: туман развернул рейс самолета из Москвы

Сегодня утром рейс S7 3047, следовавший из Москвы в Читу, не смог приземлиться в пункте назначения из-за сильного тумана.

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