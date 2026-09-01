Приехали. Вот за что в Грузии убили туриста из Севастополя: Армянин позарился на кроссовки

Русский наблюдатель Недавно страну потрясла страшная новость: в столице Грузии зверски убили туриста из Севастополя.
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В Абхазии много наших туристов гибнет, теряется, в соседних странах тоже, не надо туда ездить. Их менталитет не работать, а грабить, воровать и убивать, еще жить за счет туристов из России
забыть надо про эти туристические направления - Грузия, Абхазия... Везём им деньги, чтоб экономика этих гордых республик держалась на плаву - а они нам нож в спину. Дикий народ, дети гор (с)
Грязные ублюдки!
Если армянам плохо живется в Крыму, пусть собирают манатки и валят на родину на прокорм к пашиняну. Армян никто удерживать не будет, пинка под ж..пу для ускорения дадут! Зачем туда ездить?армянами и грузинами надо брезговать и прогонять всех! Россия 300 лет кормила мразь! теперь получает по полной!!
Если пожизненное не дадут, то как и в Абхазию ездить туда незачем!!!!!! Если только не за СМЕРТЬЮ!
Однако грузинские силовики успели установить личность убийцы и задержать его до того, как он покинул страну. Иностранная столичная полиция идёт по следу подозреваемого – то, что он всё ещё не задержан, вызывает, конечно... И где правда?
ни чему не учит жизнь, когда же до вас дойдет, что к дикарям не надо ездить?
"Его семья сейчас собирает деньги на транспортировку – доставить мёртвого человека из-за границы дело непростое, и затратное." Это так россиянам помогает наше посольство и государство? И нам еще что то путин говорит про патриотизм?
Злодей убил именно русского... потому что знал, что грузины не станут его задерживать из-за зверского убийства русского человека. Вот если бы армяшка убил грузина... Всё меняется кардинально... Здесь уже задета честь... и вступает в силу кровная вражда! Непонятно зачем крымчанин поехал на Кавказ... Знает же что там живут злые люди и вспыльчивый народ. А на стенах Тбилиси можно найти надписи, прославляющие Хохляндию и факи нашей стране... Они же неадекватные дикие горцы
ПРекратить туристические отношения с Грузией пока жизнь русского гражданина в Грузии не будет гарантирована грузинским законодательством-вплоть до смертной казни виновнику нападения на русского гражданина! До этого момента все поездки в Грузию российским гражданам запретить под любым предлогом! Не будет такого закона-прекратить и все товарно-экономические отношения!