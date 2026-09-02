НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Сафонов о «Ванкувере»: «Мне не обещали место в составе, сказали: «Приезжай, доказывай». В контракте есть пункт, позволяющий вернуться в КХЛ, если совсем не будет получаться»

Нападающий Илья Сафонов в блоге на Спортсе’’ прокомментировал свое решение перейти в «Ванкувер». В июне 25-летний хоккеист, выступавший за « Ак Барс », и «Ванкувер» подписали двусторонний контракт на год, кэпхит на уровне НХЛ – 950 тысяч долларов (из них 100 – подписной бонус).

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым