Сафонов о «Ванкувере»: «Мне не обещали место в составе, сказали: «Приезжай, доказывай». В контракте есть пункт, позволяющий вернуться в КХЛ, если совсем не будет получаться»

Нападающий Илья Сафонов в блоге на Спортсе’’ прокомментировал свое решение перейти в «Ванкувер». В июне 25-летний хоккеист, выступавший за « Ак Барс », и «Ванкувер» подписали двусторонний контракт на год, кэпхит на уровне НХЛ – 950 тысяч долларов (из них 100 – подписной бонус).