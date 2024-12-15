Вратарь «Ванкувера» Демко пропустил 9 шайб в 2 матчах в этом сезоне. Он отразил 23 из 28 бросков в игре с «Бостоном»

29-летний американец отразил 23 из 28 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (1:5). В первом матче в сезоне он отразил 21 из 25 бросков «Сент-Луиса» (3:4 ОТ).
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