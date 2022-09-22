Департамент по труду и соцзащите принимает заявления от граждан Украины на предоставление социальных выплат

Департамент по труду и социальной защите населения администрации Салехарда принимает заявления от граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывших на территорию Российской Федерации, на предоставление социальных выплат для назначения: - ежемесячной социальной выплаты инвалидам, в размере 10 000 рублей; - ежемесячной пенсионной выплаты, в размере 10 000 рублей; - доплаты к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной социальной выплате инвалидам, предоставляемой инвалидам I группы, детям-инвалидам, а также лицам, достигшим возраста 80 лет, в размере 3 000 рублей; - ежемесячной выплаты ветеранам Великой Оте­чественной войны, в размере 5 000 рублей; - единовременной выплаты беременным женщинам, в размере 10 000 рублей; - единовременной выплаты при рождении ребёнка, в размере 20 000 рублей; - ежемесячной выплаты на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет, в размере 4 000 рублей, а в случае если такой ребёнок находится под опекой или попечительством, в размере 15 000 рублей, на каждого ребёнка в возрасте до 23 лет при условии его обучения по очной форме в образовательной организации, в размере 4 000 рублей; - ежемесячной выплаты единственному родителю на каждого ребёнка, в размере 10 000 рублей.