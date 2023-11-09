Облава на таксистов: в Приморье к ответственности привлекли почти 40 водителей за грубые нарушения ПДД

В Приморье 39 таксистов привлечены к административной ответственности, сообщает PRIMPRESS. В Приморье в ходе рейдов проверено 139 автомобилей, в числе которых и те, на которые была нанесена реклама агрегаторов такси.
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