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Валерий Непомнящий: «Я против увольнения Федотова, ЦСКА по возможностям слабее «Зенита» и «Спартака». Армейцам приходится играть не с оптимальным составом»

Первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» завершился со счетом 1:1. Второй матч состоится 15 мая в Санкт-Петербурге.

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