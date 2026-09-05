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Газета.ру

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Зеленский заявил, что ждет Уиткоффа и Кушнера 6 сентября

Зеленский заявил, что ждет Уиткоффа и Кушнера 6 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает встречи со спецпосланниками американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в это воскресенье, 6 сентября.

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