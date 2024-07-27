Офис Харрис счел, что ее критика Израиля не навредит переговорам с ХАМАС

Пресс-служба офиса участника американской президентской гонки Камалы Харрис отказалась соглашаться с тем, что её нападки на Тель-Авив станут причиной срыва переговорного процесса израильского правительства с действующей на территории Палестины организацией ХАМАС.
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