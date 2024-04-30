Блогер Алия Хәлиуллова: – Кеше ничек бар, шулай күрсәткәнне ярата. Савыт-сабаң юылмаган икән, димәк, шулай булсын.
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Блогер Алия Хәлиуллова: – Кеше ничек бар, шулай күрсәткәнне ярата. Савыт-сабаң юылмаган икән, димәк, шулай булсын.