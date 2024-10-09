Не хвалите себя за зарядку по утрам, если делаете эти 3 популярных упражнения

Мы привыкли думать, что любая физнагрузка — это польза и помощь нашему организму. Но не все упражнения, которые многие знают и выполняют практически с детства, стоит делать, поскольку они могут привести к повреждениям спины.
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