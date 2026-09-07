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Япония потратила рекордные $100 млрд на спасение иены в августе

Япония в августе потратила на поддержку иены рекордные 15,4 трлн иен, или около $98,7 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на данные правительства.

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