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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристина Резцова: «Несмотря на 10-е место, настолько классно на душе, что я снова соревнуюсь. Атмосфера на турнире очень приятная»

Резцова заняла 10-е место в масс-старте Международной лиги клубного биатлона.  «Мое возвращение для меня классно проходит, потому что сегодня первый старт.

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