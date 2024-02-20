13 населенных пунктов могут оказаться в зоне подтопления

Двенадцать пунктов размещения при необходимости готовы развернуть для эвакуированных из зон подтопления Весной в зоне возможного подтопления могут оказаться тринадцать населенных пунктов в девяти районах Карелии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии