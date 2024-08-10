Уничтоженный на границе Курской области американский инженерный M1132 Stryker ESV (Engineer Support Vehicle) с лёгким катковым тралом LWMR.
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Уничтоженный на границе Курской области американский инженерный M1132 Stryker ESV (Engineer Support Vehicle) с лёгким катковым тралом LWMR.
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