В России предложили ввести новую выплату пенсионерам после 70 лет

Общественная палата выступила с инициативой поддержки долгожителей Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой о введении в России дополнительных выплат для граждан, достигших 70-летнего возраста.
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