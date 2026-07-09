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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России предложили ввести новую выплату пенсионерам после 70 лет

В России предложили ввести новую выплату пенсионерам после 70 лет

Общественная палата выступила с инициативой поддержки долгожителей Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой о введении в России дополнительных выплат для граждан, достигших 70-летнего возраста.

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