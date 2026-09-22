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Царьград

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Новые правила оформления загранпаспортов с 1 января 2027 года: что изменится

Новые правила оформления загранпаспортов с 1 января 2027 года: что изменится

Несколько граф исчезнут из загранпаспортов жителей России с 1 января 2027 года.С 1 января 2027 года в русских загранпаспортах станет меньше разделов.

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