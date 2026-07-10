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Ротенберг поздравил Дегтярева с 45-летием: «Вы решаете важнейшие для России задачи – поддерживаете сборные, развиваете детско-юношеский спорт. Желаю здоровья и новых успехов»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поздравил Михаила Дегтярева с днем рождения. Сегодня, 10 июля, министру спорта РФ, главе Олимпийского комитета России ( ОКР ) исполнилось 45 лет.

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