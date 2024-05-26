Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 805 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Да у него наркотическая абстиненция. Значит скоро возможен суицид. Они любят такое. Чик по вене или табуретка.Зеленский предпол...
  • Эльвира
    Хорошо, что его дедушка, участник ВОВ, не дожил до такой вот политической  позиции  внука! Со всеми его, Зеленского, ...Зеленский предпол...
  • Юлия
    Мда... Ну и высер... Хотя, разве можно ждать хоть капли разума от психически больного да ещё и наркозависимого упыря....Зеленский предпол...

Прямо сейчас решается судьба Пашиняна. Отзыв посла из Армении это лишь только начало большой игры Кремля

Прямо сейчас решается судьба Пашиняна. Отзыв посла из Армении это лишь только начало большой игры Кремля

Интересная жизнь с Vera Star Сразу два масштабных события произошло в Армении, которые ставят под вопрос дальнейшее существование страны в прежнем виде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх